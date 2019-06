Volleybalvrouwen met Marrit Jasper verzuimen te winnen van VS

Nederland en Amerika wisten voor het onderlinge duel al dat het alleen om de eer ging. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison kon zich niet meer plaatsen voor de Final Six, terwijl Amerika al zeker was van deelname. Met de Verenigde Staten trof Oranje de winnaar van de Nations League van afgelopen jaar en de nummer drie van de wereldranglijst.

De Amerikaanse vrouwen begonnen sterk, maar Oranje groeide in de wedstrijd. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, wat resulteerde in veel lange rallys. In de vierde ste leek Nederland voor een verrassing te zorgen, maar Amerika kwam knap terug. Aanvalster Celeste Plak was in grote vorm en bezorgde Nederland 24 punten. Het was uiteindelijk niet genoeg voor de overwinning.

Nederland sluit donderdag de Nations League af tegen Rusland. Daarna wacht Oranje de olympische kwalificatie, begin augustus in Italië. Het EK staat dit jaar ook nog op het programma.