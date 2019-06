Schipper Henk-Jan Kok vaart naast Maarten: "Hij gaat het halen, daar ben ik van overtuigd"

"Het is een elektrische boot, zodat we met hem mee kunnen varen en dat we precies dezelfde snelheid hebben", vertelt Henk-Jan Kok. "Daar kan Maarten een voordeel van hebben, dat hij in de zuiging van de boot kan zwemmen. En zo heeft hij ook een baken waar hij naartoe kan zwemmen. Het is fantastisch om mee te maken, buiten het goede doel om. De hele entourage met al die mensen op de kant en al dat gejuich, het is echt een belevenis."

Via Syb van der Ploeg raakte Kok erbij betrokken. "Vorig jaar was ik met Maarten mee toen hij van Stavoren naar Sneek zwom, want ik had al ervaring met zwemmer naast de boot. Maarten heeft me gevraagd of ik bij de trainingstocht wilde zijn en ook met de grote tocht. Ik vind het hartstikke leuk."

En haalt hij de eindstreep?

"Maarten gaat het dit jaar halen. Daar ben ik van overtuigd."