Lichaam vermiste Anja Schaap gevonden in zee bij Waddeneilanden

Het lichaam werd dinsdagmiddag om ongeveer half twee gevonden. Omdat het lichaam voldeed aan het signalement, is er contact opgenomen met de politie in Den Haag. Die heeft bevestigd dat het om de vermiste Anja Schaap gaat. Nieuw politie-onderzoek en sectie moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is.

De afgelopen weken is er op verschillende plaatsen gezocht naar de vermiste vrouw. Haar zaak werd ook behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.