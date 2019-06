Tornike Tsjakadoea wil medaille op Europese Spelen

Zijn ambitie is om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. "Dat is wel realistisch voor mij. Ik sta hoog op de Olympische ranking en heb het goed gedaan op de Grand Prix's maar ook op de Grand Slams."

Nu de Europese Spelen voor de deur staan, kan Tsjakadoea een enorme slag maken met zijn puntenaantal. Dat aantal punten is nodig om zich te kwalificeren voor een olympisch ticket. "De concurrentie is groot, maar ik ben fit en ben er klaar voor. Laat maar komen!"

Die vorm is niet vanzelfsprekend, want een tijdje geleden had Tsjakadoea nog last van een blessure. "Ik had een blessure aan mijn lies. Ik heb even getwijfeld of ik de Europese Spelen wel zou halen, maar heb mijn revalidatie serieus genomen. Gelukkig sta ik dus gewoon op de mat."