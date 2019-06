Triatleet Stefan van der Pal weet het zeker: Maarten haalt het

Triatleet Van der Pal heeft de Elfstedentocht in 2011 ook gedaan in estafettevorm met vier collega-triathleten. Het plan om de tocht helemaal alleen te doen, liet hem niet los. Nu is Van der Pal met Van der Weijden in gesprek voor een samenwerking in 2020, zodat er elk jaar geld ingezameld kan worden voor het kankerfonds. Maar Stefan focust hem die jaar volledig op Maarten, niet op zijn eigen voorbereiding. "Maarten moet het halen, de rest is bijzaak", zegt hij.