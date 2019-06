Nieuwe voorzitter Liet: "Het zou mooi zijn als de winnaar een hit scoort"

Als nieuwe voorzitter voert Van der Veer ook enkele vernieuwingen door. Zo is het songfestival niet meer in mei in de buitenlucht, maar in de herfst en binnen. De editie van dit jaar vindt plaats op 15 november.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is inzenden via videoclip niet meer verplicht. Demo's met audio-opnames zijn ook welkom. De inzendingen worden beoordeeld door een selectiejury. Die bepaalt de beste vijftien nummers. Daarna mag het publiek stemmen op de site van Liet. De beste tien gaan door naar de finale op 15 november.

Van der Veer: "Wat wij willen met Liet, is emancipatie van het Friese lied. Dat willen wij graag stimuleren en dan heb je artiesten nodig die scoren. We zouden het mooi vinden dat de winnaar van Liet een hit scoort."