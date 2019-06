Friesland College en Fletcher Hotels beginnen nieuwe opleiding voor horeca

De opleiding duurt twee jaar, er is plaats voor 60 leerlingen. Fletcher Hotels is een grote speler in de horecawereld in ons land. Ze hebben in totaal bijna 100 vestigingen. Ervaring in de horeca of een vooropleiding is niet nodig.

Door de toenemende vraag naar personeel wil het horecabedrijf personeel aan zich binden en de studenten die op de opleiding zitten laten uitgroeien tot professionals.