Nog steeds onenigheid bij GroenLinks Weststellingwerf

Er is nog steeds onenigheid in de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Weststellingwerf. De partij heeft twee zetels in de raad, die op dit moment vervuld worden door Gaby Thijssen en Marlène Postma. Raadslid Postma werd echter begin mei door GroenLinks geroyeerd, maar voerde de afgelopen weken op vergaderingen nog wel het woord voor de partij.