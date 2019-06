CDA stelt minister vragen over onterechte inschrijving van Friezin in Groningen

Zo wil hij weten op grond van welke verklaring mevrouw Prins is ingeschreven in Groningen en hoe Ollongren de reactie van de gemeente Groningen beoordeelt. Die zegt namelijk dat de zoon van Ytsje waarschijnlijk een fout heeft gemaakt.

Ook vraagt Van der Molen zich af of het waar is dat een burger kan worden ingeschreven in een gemeente, terwijl die persoon daar niet om heeft gevraagd en daar niet van op de hoogte is gesteld. En wat zijn de consequenties daar precies van?