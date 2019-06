Lida Dykstra wordt 'Berneboekeambassadeur' en viert 25-jarig jubileum

Vraagbaak

Lida Dykstra zal een vraagbaak zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden in de Friese kinderliteratuur en taal. Ze wil een brug slaan tussen lezers en gebruikers van de Friese taal en organisaties.

Boeken fan Fryslân steunt de Berneboekeambassadeur in haar activiteiten. Scholen, bibliotheken en andere instellingen kunnen gratis een beroep doen op de BBA. Dykstra komt dan langs, leest voor, vertelt over boeken en verzorgt gastlessen of workshops. Ze kan zitting nemen in jury's en zal een aantal lesbrieven bij Friese kinderboeken ontwikkelen. De BBA is te volgen via een eigen website en social media.

Ook in andere landen

Het ambt van Berneboekeambassadeur is niet nieuw. In landen zoals Zweden, Engeland, Amerika, Australië en ook Nederland heeft de functie van Children's Laureate/National Ambassador for Children's Literature/ Kinderboekenambassadeur zich al bewezen. De BBA heeft als taak Friese kinderboeken, taal en lezen te promoten, Fries taalplezier, leesplezier en woordenschat te verbeteren.