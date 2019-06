Stichting Dorpshuis Feanwâlden denkt na over juridische stappen

De gemeente had ongeveer één miljoen euro toegezegd de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum, en de werkgroep was al in een vergevorderd stadium net de architect en de aannemer. De schep kon eigenlijk al bijna de grond in, maar door de slechte financiële situatie van Dantumadiel komt er nu pas in september een besluit.

Roerige bijeenkomst

Dinsdagavond was er op het dorpshuis in Damwâld een roerige raadsbijeenkomst. Roel Dijkstra van MynSkip kijkt daar met een slecht gevoel op terug. Hij had gehoopt op een serieuze discussie.

"Wij waren op een bepaald moment getuige van een politiek steekspel, waarbij de oppositie en de coalitie elkaar geen centimeter ruimte wilden geven. Daarbij werd totaal geen recht gedaan aan onze aanwezigheid."

Juridische stappen

Het college blijft, in ieder geval tot na de zomer, bij uitstel van de plannen en het besluit. "Wij hebben deze week even een pauze ingelast", vertelt Dijkstra. "Wij zullen binnenkort wel weer de commissie en het bestuur bij elkaar roepen en dan onze strategie bepalen. Onderdeel van die strategie zijn mogelijk juridische stappen. Wij zullen er alles aan doen om in september tot een positief besluit te komen voor ons dorpshuis."

Er was dinsdag veel steun voor MynSkip. "Mensen kwamen massaal naar de gemeente voor ons. Dat kan de gemeenteraad ook niet zijn ontgaan. Ik hoop dat dat bijdraagt aan een positieve besluitvorming in september."

Claim van 50.000 euro

Er waren dus al gesprekken geweest met de architect en de aannemer en MynSkip is verplichtingen aangegaan. Dat brengt de organisatie enigszins in de problemen. "Tot nu toe heeft de gemeente de belangrijkste rekeningen betaald. Dinsdag is er door een derde partij wel een claim van ruim 50.000 euro bij ons neergelegd, op basis van het mislopen van deze plannen." Of de gemeente die kosten ook op zich zal nemen, is niet bekend.