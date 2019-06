McDonalds in Drachten verbiedt picknicken op eigen parkeerterrein

Dat schrijft het team van de McDonalds in een folder die wordt uitgedeeld aan de klanten. Er is momenteel teveel overlast. Zoveel zelfs dat medewerkers en omliggende bedrijven er veel last van hebben. De directie gaat zelfs zover dat ze klanten die zich misdragen van het terrein zetten en mogelijk zelfs verbieden op het terrein te komen.

De afgelopen tijd is de overlast alleen maar toegenomen, zegt een medewerker. Mensen zetten campingstoeltjes op en recreëren op het parkeerterrein. Ook wordt er onverantwoord hard gereden.

Bij het terrein staan extra verkeersborden die de nieuwe regels aangeven.