Inspectie houdt grote controle van charterschepen op Terschelling

Er is intensief overlegd met de sector over de regels waar zij aan moeten voldoen en hoe de inspectiediensten proberen die te handhaven. Veel schepen liggen nu op Terschelling en als die schepen in één keer controleren, is efficiënter en bovendien ook fijner voor de schippers. Dan is er bijvoorbeeld minder overlast voor de gasten dan wanneer de schepen onderweg zijn.

Aan eisen voldoen

Er wordt onder andere gekeken of de schepen op cruciale onderdelen aan de eisen voldoen. Bijvoorbeeld: is de mast goed onderhouden, zijn de schepen brandveilig, wordt de marifoon goed gebruikt? Ook wordt gecontroleerd of alle papieren op orde zijn.

De actie gebeurt op aanvulling van de reguliere controles.