Drachtster schoolkinderen fietsen 17.000 kilometer

De actie was een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, in samenwerking met de gemeente Smallingerland en de provincie. Volgens hen zijn kinderen kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze schatten situaties niet altijd even goed in en weten zo nu en dan niet welke verkeersregels er gelden. Met deze actie doen ze meer ervaring op in het verkeer.

Samen met hun vader, moeder, opa of oma hebben de kinderen de extra kilometers gefietst. De kinderen werden gemotiveerd door sponsorcadeautjes als ze een bepaald aantal kilometers hadden gefietst. Dat waren bijvoorbeeld ritjes van en naar het centrum van Drachten, een fietstocht in de vakantie of op de fiets naar school of de sportclub.