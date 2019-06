Bruggetje 'Spoelstra's Draai' gered van ondergang

En dat is met veel hulp uit de gemeenschap gelukt. Er hebben aardig wat partijen meegewerkt aan het behoud van het bruggetje. "Het is een feest voor het dorp, omdat wij weer hebben ervaren hoe goed het soms werkt als mensen met elkaar samenwerken en proberen initiatieven te nemen", vertelt Fred Hoogenboom van Historische Vereniging Bakkeveen.

"Dat is een van de verhalen die we vandaag ook aan onze leden, de inwoners van Bakkeveen en mensen die mee hebben gewerkt, willen vertellen."

Scheepvaart dominant

Het historische belang van de burg is volgens Hoogenboom dat hij nog inzicht geeft in een tijd waarin de scheepvaart dominant was over de auto en de fiets. "Het is een terugblik op de tijd waarin alles nog per schip werd vervoerd en de veenontginning nog volop aan de gang was."

Het was een tijd waarin er veel veranderde. Aan het begin van de 20e eeuw werden skûtsjes niet meer van hout gemaakt, maar van staal. Houten bruggen werden ijzeren bruggen.