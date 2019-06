Eerste bekerwinst voor Mid-Fryslân na stunt tegen LDODK

Na de thee stond het vizier nog steeds niet op scherp bij LDODK, dat gold echter ook voor Mid-Fryslân. Op 9-9 leek de ploeg uit Terwispel en Gorredijk eindelijk aan te haken, maar toen was het Mid-Fryslân dat weer de voorsprong pakte naar 11-9. Ook op 11-11 kon een vrije worp geen uitkomst bieden aan de spelers van LDODK.

LDODK toch op voorsprong

Met nog acht minuten op de klok pakte LDODK toch voor het eerst in de finale de voorsprong: 13-12. Zo leek de ploeg op tijd wakker, maar Mid-Fryslân raakte niet van slag. Wessel Bergsma was uiteindelijk de matchwinner door bij een 14-14 stand in de laatste drie minuten twee keer te scoren voor Mid-Fryslân.

Zo is het voor de ploeg uit Grou en Reduzum na drie keer scheepsrecht. In hun derde finale in de historie kunnen de hoofdklassers de Jan Mulder-beker in de lucht houden.