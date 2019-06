Elfwegentocht eindigt op tweede plaats bij Europese duurzaamheidswedstrijd

De prijzen zijn voor projecten die bijdragen aan een schone en duurzame toekomst voor de inwoners van Europa. Bouwe de Boer energiecommissaris van Fryslân en projectleider van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, is erg blij met de prijs. "Op het podium staan van de duurzaamheidsconferentie in Brussel, wie had dat een paar jaar geleden kunnen denken? De Freonen natuurlijk! De komende jaren doen we er nog een schepje bovenop: op naar de Elfwegentocht 2020!"

Bij de Elfwegentocht reisden juni vorig jaar meer dan 100.000 Friezen fossielvrij. Met elektrische auto's, bussen op groen gas, fietsen en andere duurzame vervoersmiddelen toerden deelnemers door de provincie.

Elfwegentocht in 2020

Volgend jaar zijn er twee fossielvrije weken in juni en dan niet alleen in Fryslân, maar ook in Groningen en Drenthe.