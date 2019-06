College Leeuwarden ziet geen hindernissen meer voor WTC-gebied

Wat is het stikstofprobleem?

In de PAS-regeling wordt getoetst of bepaalde activiteiten zoveel stikstof uitstoten dat het nadelige gevolgen heeft voor de natuur. In de PAS wordt vooraf toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schade aan die natuurgebieden veroorzaken. Het was een methodiek om te berekenen wat de invloed was van bijvoorbeeld een gebouw, een weg of een industrie is op een natuurgebied. Een dergelijke toestemming vooraf mag van de Raad van State niet meer.