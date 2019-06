Palingaak uit Heeg na rustige overtocht aangekomen in Engeland

De palingaak is nu onderweg richting Londen. Daar verwachten ze woensdag aan te komen. Aankomend weekend staat het eerste evenement op het programma. Daar komen tal van klassieke schepen samen.

Aanleiding van de overtocht is een idee dat in 1999 ontstond voor een reconstructie van een palingaak. Vanaf de start van het project was het de bedoeling om naar Engeland te zeilen. De palingaak en de bemanning zullen eind juli ook bij een wereldcongres over duurzaam vissen aanwezig zijn. Op 7 juli verwacht de Korneliske Ykes II weer in Heeg aan te komen.