Avanti-vrouwen trekken zich terug uit eredivisie zaalvoetbal

Volgens voorzitter Dominick van Diggelen wordt er teveel in dezelfde vijver gevist door de zaalvoetbalclubs in Fryslân en Groningen. Ook veldvoetbalverenigingen richten steeds vaker een zaalteam op en er is ook nog eens een nieuwe zaalvoetbalclub opgericht. Volgens hem helpt dat niet om de top bij elkaar te houden.

Avanti was de eerste zaalvoetbalclub van Nederland die op eigen kracht met zowel een mannen- als een vrouwenteam op het hoogste niveau uitkwam. De komende tijd zal de club zich richten op het eerste mannenteam dat gepromoveerd is naar de topklasse.

De vrouwen zullen weer in de eerste klasse uitkomen. De club hoopt dat er in een paar jaar tijd weer gebouwd kan worden aan een betere ploeg, die wel op het hoogste niveau kan uitkomen.