Douwe Bob voelt zich vrij op 'pirateneiland' Terschelling

Douwe Bob laat zich niet uit over de vraag of hij goed bij Oerol past. "Dat is niet aan mij. Maar deze vraag gaat veel dieper. Willen mensen naar mijn dagboekmuziek luisteren?"

Hij stelt zichzelf kwetsbaar op bij zijn optredens en vertelt over zijn eigen leven. Dat vindt hij belangrijk. "Ik kreeg eens een mail van jonge mensen die zeiden dat de dingen die ik schrijf, ze door een moeilijke tijd heen helpen. Als ik er maar één iemand mee heb geholpen, vind ik het al de moeite waard."