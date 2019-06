Topman Pier Eringa verruilt ProRail voor mobiliteitsbedrijf Transdev

De van Burgwerd afkomstige Pier Eringa wordt de nieuwe hoogste man bij Transdev Nederland, het moederbedrijf van Connexxion. Eringa is sinds 2015 topman van spoorbeheerder ProRail. In maart liet hij al weten, dat hij geen baas meer van ProRail wilde zijn als die is omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan.