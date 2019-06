Hoe leef je met kanker? Elfstedenzwemmer Cobie Heida steunt kankerpatiënten

Hoe vertel ik aan mijn kinderen dat ik kanker heb? Of wat wil ik nog doen in mijn leven? Dat zijn de vragen die Heida krijgt als maatschappelijk werker op de oncologieafdeling in het MCL. "In mijn werk spelen geen andere zaken, want het gaat over leven en dood. En dat betekent echt iets. Ik help mensen met hoe ze met het hele kankerproces moeten omgaan. Hoe mensen vorm kunnen geven aan het laatste deel van hun leven. En wat de familie daarin kan betekenen."

"Het mooie is dat mensen zich vaak bezwaard voelen om deze dingen te delen met hun naasten, om ze niet nog meer te belasten. Maar aan mij kunnen ze alles vertellen. Ik ben er voor hen. Ik doe dit nu al vijftien jaar heb bijvoorbeeld ook al mensen bij wie ik al tien jaar over de vloer kom. Wat je weleens tegenkomt, is dat mensen langer leven dan verwacht en dat het sociale netwerk afhaakt. Het klinkt misschien raar, maar dan is het zo van: jij zou doodgaan, maar je bent er nog steeds."