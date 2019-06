Judoka Bergstra wil in Minsk op jacht naar Olympische kwalificatie

Margriet Bergstra is nog niet helemaal fit als we haar opzoeken op Papendal. Ze traint apart van de grote groep judoka's en doet andere oefeningen, zoals touwklimmen. Toch is ze vol vertrouwen voor de Europese Spelen.

Er is voor haar echter wel veel gebeurd in korte tijd: "Mijn gewicht, onder de 57 kilo, is stabieler geworden, met name door andere voeding. Verder heb ik een andere coach gekregen."