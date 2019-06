Zanger Jelle B stopt ermee: "Ik ga de schoolbanken weer in"

Het was niet een makkelijk besluit, maar hij heeft er veel zin in om iets anders te doen en krijgt daar ook veel steun voor uit zijn omgeving. "Over het algemeen zeggen ze allemaal: 'Jelle, jongen, zo ben jij ook. Doe het lekker en jij komt wel weer ergens.' Dat is altijd wel tof om te horen, natuurlijk."

Weer naar school

Jelle B zal de schoolbanken weer in, maar hij is er nog niet helemaal over uit wat hij precies gaat studeren. "Kijk, ik heb nog geen enkel diploma, dus ik moet ook eerst even ergens op komen. Maar ik denk dat het het onderwijs zal worden."

De fans hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de zanger dit jaar niet meer zullen zien en horen. De vijftig optredens die hij nog op het programma heeft staan, zal hij als vanouds volbrengen. "Je kunt gewoon een 110 procent Jelle B-show verwachten."