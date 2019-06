'Ome Willem' uit Drenthe moet gestolen sloepen uit Friesland terugbetalen

Omdat de zaak al jaren oud is, vindt de rechtbank in Leeuwarden dat de sloependief niet terug in de gevangenis hoeft. In de maanden september, oktober en november 2013 zijn er sloepen gestolen in Langweer, Warga, Grouw, Boornzwaag en het Overijsselse Wanneperveen.

Boornzwaag

De eigenaar van de sloep in Boornzwaag ontdekte dat het disselslot van de boottrailer door was geslepen. De politie plaatste een volgapparaat op de boot en niet veel later zijn er bij een watersportbedrijf in Grootebroek (Noord-Holland) drie mannen opgepakt.

Later is er ook een 53-jarige inwoner van het Duitse Twist aangehouden. Zijn zaak werd twee weken geleden al gehouden. De twee mannen zouden alles achter de schermen georganiseerd hebben.

'Ome Willem'

De rechtbank bepaalde dinsdag de de Drent 20.000 euro aan het echtpaar van de sloep moet betalen. De man wordt door bekende 'Ome Willem' genoemd vanwege de gelijkenis met Edwin Rutten, de acteur uit het voormalige kinderprogramma 'De film van ome Willem.'