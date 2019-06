Bestuur voetbalclub LAC Frisia stapt op, reden nog onduidelijk

Wat de reden is voor het opstappen, is niet bekend gemaakt. Eind 2018 werd bekend dat er financiële problemen zijn bij de Leeuwarder voetbalvereniging. In 2018 werd er een verlies gedraaid van 46.000 euro.

Of de financiële toestand de reden is waarom Cor van de Haar wil opstappen, wordt niet duidelijk gemaakt. Van de Haar is in juni 2018 voorzitter geworden.

Hoe verder?

Er zal nu eerst een commissie worden samengesteld die ervoor moet zorgen dat er weer een nieuw bestuur komt. Het zittende bestuur zal in de komende periode alle lopende zaken nog afmaken en zorgen voor een juiste overdracht. De verwachting is dat dit voor de winterstop klaar is.

In de verklaring op de website staat dat het bestuur begrijpt dat dit besluit voor onrust kan zorgen binnen de vereniging.