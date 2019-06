Oud-Leeuwarder vindt historische glas-in-loodramen bij het opruimen

Bauke Zelle woont al sinds zijn studie in Delft. Op het moment dat hij een kennis helpt om een huis leeg te halen valt zijn oog op twee bijzondere ramen. De glas-in-loodramen laten onder andere familiewapens zien, met daarop de namen Emingha en Van Galema.

Zelle heeft meteen door dat het een bijzondere vondst is, en begint met een digitaal onderzoek. Hierbij komt hij er achter de ramen behoren tot het voormalige Wiardastate, en dat dit pand in totaal vier van dit soort ramen had. Twee daarvan zijn ingebouwd in het Paul Tetar van Elven museum in Delft. Hier staan de mannelijk familiewapens op. De twee die Zelle heeft gevonden zijn de vrouwelijke exemplaren.

Het kasteel van Goutum

Wiardastate werd ook wel het kasteel van Goutum genoemd. Het was een plaats waar door de eeuwen heen verschillende adellijk families hun thuis vonden. Bijvoorbeeld de Emingha's en de Fan Kammingha's. Het gebouw werd mede door dit verloop ook telkens weer aangepast.

In 1881 werd het echter te duur om de beroemde state te onderhouden, waarna het besluit werd genomen om het pand af te breken, en in delen te verkopen. Wie de bijzondere ruiten destijds heeft gekocht is (nog) niet bekend. Feit is wel dat ze alle vier in Delft zijn beland.

Na de vondst van Zelle is er werk van gemaakt om de twee adellijke ramen weer terug naar Fryslân te halen. Het glas-in-lood is uiteindelijk geschonken aan het Fries Museum. Waar ze er zeer blij mee zijn. De nieuwe aanwinst is meteen toegevoegd aan de tentoonstelling 'verzameld werk' die nu te zien is.