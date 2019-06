Leeuwarden trekt zich terug uit race om Eurovisie Songfestival

Leeuwarden stelde zich vlak na de winst van Duncan Lawrence bij het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv al kandidaat om het festival in 2020 te organiseren. De stad vond dat er genoeg ervaring was met de organisatie van grote evenementen, omdat Leeuwarden daar in 2018 het hele jaar toneel van was, als Culturele Hoofdstad van Europa.

Al voor de NPO de eisen voor de kandidaat-steden stuurde op 12 juni, werd er begonnen uit te zoeken of het dak niet kon worden verhoogd. Maar volgens de gemeente is het op dit moment niet haalbaar om het plafond voor een realistisch budget én op korte termijn te verhogen.

Plafond was het enige struikelblok

"We wisten al vanaf het begin dat de hoogte van het WTC Expo mogelijk een bottleneck zou zijn'', vertelt wethouder Sjoerd Feitsma van cultuur. "Maar de kans om een Eurovisie Songfestival naar je stad te halen laat je niet zomaar aan je voorbij gaan. Daarom hebben we ons vol overtuiging kandidaat gesteld."

"Jammer natuurlijk," geeft Feitsma aan. "Vooral omdat de hoogte van de zaal eigenlijk de enige vereiste is waaraan we niet kunnen voldoen. We hadden er het volste vertrouwen in dat we de organisatie verder aankonden."

Een schrale troost

De gemeente Leeuwarden wil wel uitzoeken of er in mei 2020 een locatie in de stad kan worden opgetuigd waar fans het Songfestival via een livestream kunnen beleven. Komende week nemen Leeuwarden en de provincie daarover contact op met de Nederlandse Publieke Omroep.