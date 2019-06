Leeuwarder (38) overleden door aanrijding bij Kampen

De Leeuwarder was de bestuurder van het kleine blauwe busje. De andere bestuurder was een 41-jarige man uit Daarlerveen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend.

Er liggen verderop en aggregaat en een aanhanger op de kop in de berm. De weg is voorlopig afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.

'Dodenweg'

De N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen staat bekend als een 'dodenweg.' Er zijn de laatste jaren diverse malen ongelukken op deze weg gebeurd waarmee dodelijke slachtoffers gevallen zijn. Her duurt nog tot 2024 voordat de weg tussen Kampen en Kampen-Zuid verbreedt wordt.