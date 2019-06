GGZ-college: hoe gaan we met psychiatrische criminelen om?

Het gaat veel vaker wel goed dan niet en cliënten die met succes aan zichzelf hebben gewerkt, verdienen een tweede kans. Dat is wat de GGZ graag meer wil laten zien. En dus wordt er dinsdag een zogenaamd GGZ-college in de Leeuwarder Harmonie georganiseerd onder de titel 'Als misdaad en psychiatrie samengaan'.

Ervaringsdeskundige

Naast een klinisch psycholoog, een psychiater en een toezichthouder van de reclassering komt ook een deskundige aan het woord. Het gaat om Michael Kaptein uit Leeuwarden, die tien jaar geleden zelf in de forensische psychiatrie terechtkwam. Hij bestuurde ooit als machinist een trein met meer dan duizend reizigers, terwijl hij stomdronken was. Hij werd ervoor veroordeeld en verloor zijn baan.

Verslaving overwinnen

Later zou hij zijn verslaving overwinnen en loskomen van zijn psychiatrische stoornissen. Met dank aan de behandeling in een speciale kliniek. Nu werkt hij mee om andere veroordeelden te helpen en als ambassadeur een lans te breken voor deze groep. Daarin heeft hij momenteel geen wind mee. "Toch is het zo belangrijk dat we hulp bieden. Zonder risico zal dat nooit helemaal kunnen zijn, maar de deur op slot doen en de sleutel weggooien, dat is middeleeuws. Dat kan echt niet."