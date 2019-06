Dit zijn de plannen van de provincie voor de komende vier jaar

Het provinciaal bestuur wil de komende jaren extra investeren in het veenweidegebied, in circulaire economie, in 'slim toerisme' en in cultuur. De Friese automobilist moet wel aan die investeringen meebetalen, want de opcenten op de motorrijtuigenbelasting gaat weer omhoog.

De politieke redactie van Omrop Fryslân legt hieronder in het kort uit, wat er precies in het nieuwe bestuursakkoord staat.