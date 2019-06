Friezin onterecht ingeschreven in Groningen: "Ik ben een Fries in hart en nieren"

"Mijn zoon studeert in Groningen en hij woont in Groningen," vertelt Ytsje over haar zoon Willem Wijbenga. "In begin juni heeft hij zich laten overschrijven vanuit Dokkum naar Groningen." Ytsje haar zoon wilde een inboedelverzekering, een voorwaarde daarvoor is dat hij in de gemeente Groningen ingeschreven staat. Tot zover alles goed, het verhuizen kon makkelijk digitaal worden geregeld.

Maar toen begon de ellende. "Mijn zoon kreeg ineens een brief van de belasting die aan mij geadresseerd was, op zijn adres in Groningen," zeg Ytsje Prins. "Er las dus al een brief met heffingen die ik betalen moest voor het verhuizen naar Groningen."

Plotseling was Ytsje dus 'verhuisd' naar Groningen. "Als het nu Drenthe was dan was het nog tot daar aan toe... Maar naar Groningen, nooit niet!"

"Mijn zoon kan heel goed op eigen benen staan"

Ytsje: "Ik ben Fries in hart en nieren, hier heb ik geen belang bij!", dat is wat zij dacht. Al haar gegevens zijn van Noardeast-Fryslân naar Groningen overgezet. Volgens de gemeente Groningen heeft haar zoon per ongeluk aangevinkt dat haar moeder ook meeging. "Het is een hele lastige situatie. Ik vind het heel eigenaardig dat dit zomaar kan zonder dat ik er zelf invloed op heb."

"Mijn zoon kan heel goed op eigen benen staan," zegt ze. "Ik hoef echt niet mee, hoor." Ytsje kan er gelukkig nog enigszins om lachen. "Ik mocht bij mijn man in Dokkum logeren afgelopen nacht," lacht ze.

Hoe kan zoiets gebeuren?

Toch vindt ze het niet leuk wat er gebeurd is. "Jan en alleman zou zulke gegevens zomaar kunnen overzetten, blijkt. En dan moet je zelf maar zien dat je het weer ongedaan maakt. Mijn zoon zal er nu mee bezig."

"Stel je voor dat ik een hele slechte relatie heb met mijn zoon. Dan zou hij voor mijn part zomaar mijn gegevens naar Amerika kunnen overzetten." Ytsje Prins werkt in de zorg en vanwege de AVG mag ze niet eens meer een naam op het prikbord hangen op haar werk. Maar al haar gegevens doorsturen naar een andere gemeente mag blijkbaar wel zomaar, geeft ze aan.

Jacuzzi als schadevergoeding

Noardeast-Fryslân zegt dat het niet de schuld van de gemeente is en stuurde haar door naar Groningen om daar maar verhaal te halen. De gemeente Groningen wil niet reageren op het verhaal en zegt dat Willem waarschijnlijk een vergissing heeft gemaakt.

Ytsje vindt het bespottelijk en geeft aan dat ze eigenlijk wel een schadevergoeding wil: "Ik had wel zin in een jacuzzi in de tuin, dus een paar duizend euro of zo... Zoiets moet echt niet zomaar kunnen gebeuren, zonder toestemming."

Het is nog niet alles. Zoon Willem zal op vakantie en heeft in Dokkum een paspoort aangevraagd. Die ligt klaar op het stadhuis om op te halen, maar omdat hij nu in Groningen ingeschreven is, moet her paspoort nu uit Groningen worden weggehaald.