Vriendinnen in rammelbak naar Boedapest voor pleeggezin uit Sint Jacobiparochie

Bianca Wijnsma en Ytsje Damstra, buurvrouwen uit Hardegarijp, starten in september met de Rammelbakkenreis. In 7 dagen reizen ze via Breda naar Boedapest in Hongarije. Dat doen ze in een oud barrel dat maximaal 750 euro mag kosten. De reis is niet het einddoel, dat is een pleeggezin uit Sint Jacobiparochie. In april 2019 ging de boerderij van Anneke de Groot en haar 14 pleegkinderen verloren bij een grote brand. Deze roadtrip moet geld bijeen harken voor het gezin.