Graffiti-artiesten nemen De Klanderij onder handen

In totaal dertig graffitikunstenaars uit heel Europa gaan van 12 tot en met 14 juli parkeergarage De Klanderij onder handen nemen. Het is de bedoeling dat er zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de garage zal worden gespoten. Bezoekers kunnen gratis rondleidingen krijgen, om te luisteren naar de verhalen achter de publieke kunst.

"Dat we binnen een jaar al een stuk of tien grote murals hebben kunnen realiseren in de stad is al fantastisch, maar met deze jam waarbij een complete parkeergarage gaan transformeren, is een dream come true", vertellen Peter Reen en Serge Hollander van de organisatie.

De graffiti-artiesten komen onder andere uit Duitsland, Bulgarije, Italië en Spanje.