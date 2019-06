Leeuwarder verzorgingshuis wordt omgebouwd tot appartementen

De mensen die nu nog in de aanleunwoningen wonen, kunnen in hun huis blijven zitten. Onder de voorwaarden die ze nu ook al hebben. Het Nieuwe Hoek zal worden gerenoveerd, en krijgt appartementen.

Het Nieuwe Hoek voldoet niet meer aan de eisen voor een verzorgingshuis, en daarom koos eigenaar Habion ervoor om het op de markt te brengen. Omdat Habion een woningbouwcorporatie is, was goedkeuring van de autoriteit Woningcorporaties nodig voor de verkoop. Deze is hiermee akkoord gegaan.