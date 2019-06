VIDEO: Wie zijn de nieuwe gedeputeerden van de provincie Fryslân?

Sietske Poepjes (CDA) is 39 jaar en woont in Makkum. Ze zat van 2007 tot 2011 in de Staten en is nu al acht jaar gedeputeerde van de provincie Fryslân. Daarvoor heeft Poepjes jarenlang bij de eerdere gemeente Lemsterland gewerkt.

"Mensen in Fryslân laten zien dat wij er voor hun zijn", dat is één van haar belangrijkste principes in het werk. Daarnaast wil Sietske Poepjes de komende periode werken aan de energietransitie. "Laten zien dat wij het anders kunnen doen."