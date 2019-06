Friese handelsmissie in aardbevingsgebied Sichuan

De Friese delegatie hoorde ramen rinkelen, en voelde de aarde schudden toen ze in hun hotelkamer zaten. Het epicentrum van de beving lag volgens persbureau Xinhua net buiten de stad Yibin. De slachtoffers vielen allemaal in de regio's Changing en Gongxian, zuidelijk van Yibin. De provincie Sichuan waar de Friezen nu zijn, heeft vaker te maken met aardbevingen.

De delegatie van vijftien Friese bedrijven en gedeputeerde Kielstra is net dit weekeinde aangekomen in Sichuan. De reis is onderdeel van een strategie van meerdere jaren, die de provincie Fryslân dit jaar is begonnen. De provincie wil Fryslân in China beter positioneren, en ook het doen van zaken makkelijker maken voor Friese bedrijven en bijvoorbeeld scholen.