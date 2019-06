Friese universiteit verwacht de komende jaren een enorme groei

Zwitter heeft een ideaalbeeld voor zijn universiteit voor ogen. Het moet volgens hem een zelfde rol krijgen als ooit de universiteit van Franeker. Volgens hem was dat ook een universiteit met oog voor het Fries eigene en was ook die universiteit onderdeel van de gemeenschap. Maar het blijft natuurlijk wel de bedoeling om studenten binnen te halen. In elk geval duizend studenten.

"Die duizend zijn echt nodig om de Campus Fryslân financieel aantrekkelijk te houden." Volgens Zwitter moet dat geen enkel probleem zijn. Het probleem zal met name zijn om de groei in de hand te houden. "We willen heel graag groeien, maar niet te snel. Want dan komt de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek in gevaar."