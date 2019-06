Blinddate-sessie moet gat tussen boeren en burgers overbruggen

Het blijkt te gaan om het zogenaamde community-artproject 'Molke 2.0' van Janneke de Haan en Willy uit Assen. Volgend jaar moet er een grote locatievoorstelling komen over het gat tussen boer en burger: 'De reis fan de molke'. Die voorstelling begint op vier melkveebedrijven en gaat daarna achter de melkauto aan naar de melkfabriek en het distributiecentrum. Doel is om in de voorstelling in beeld te brengen wat het gat tussen boer en burger is en of en hoe dat te overbruggen is.

Speeddates

Om te weten wat er precies leeft, verzamelen de artistiek leiders Janneke en Willy hun informatie bij deze speeddates. Boerin Janke Jeltsje van Dijk van de klompenboerderij werkt met haar hele huishouding graag mee. "Wij hebben er alle belang bij dat burgers weten hoe wij boeren en welke keuzes we daarin maken. Aan de andere kant moeten wij ook klaar zijn om te luisteren naar wat burgers van ons vragen. Dat is bijvoorbeeld één van de redenen waarom onze koeien zoveel mogelijk buiten lopen."

In september volgt nog een 'snelkookpanweekend' met kunstenaars, acteurs en dansers die eerst een kleine voorstelling maken. In 2020 moet dan de grote voorstelling Molke 2.0 klaar zijn om in première te gaan.