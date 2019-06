Pelle van Amersfoort maakt overstap naar de nummer vier van Polen

De 23-jarige voetballer maakte in 2014 zijn debuut voor het eerste elftal van Sportclub Heerenveen, waar hij al sinds 2012 in de jeugdopleiding zat. In totaal kwam hij tot 103 optredens voor de Friese eredivisionist, waarin hij elf keer scoorde en tien assists gaf.

Aflopend contract

Heerenveen krijgt geen vergoeding van de Poolse club voor Van Amersfoort, omdat hij een aflopend contract had.