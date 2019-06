Drie leeuwen van Felida in Nijeberkoop knappen alweer op na operaties

"Het was voor de leeuwen pittig, maar ook voor het team en de dierenartsen", vertelt Barbara van Genne van de roofdierenopvang. "De leeuwen hebben heel lang geleefd in slechte omstandigheden. We wisten al dat ze bijvoorbeeld problemen met hun gebit hadden. Ze hebben een tijdje kunnen wennen, maar afgelopen weekend was het tijd voor de veterinaire check."

Behandelingen

Daarvoor werden twee speciale dierenartsen ingeschakeld. "We hebben een wildlife-dierenarts laten komen en een tandheelkundige dierenarts. Het zijn namelijk hele heftige behandelingen. Ze zijn nu rustig aan het herstellen en ze eten alweer wat. Maar ze hebben nog even tijd nodig."

Toekomst

De komende tijd blijven de leeuwen in Nijeberkoop, of ze daarna weggaan, is nog niet zeker. "Dat hangt af van hoe het met ze gaat, maar ze blijven nog sowieso een jaar in Felida. Op termijn zou het mooi zijn als ze naar het reservaat in Zuid-Afrika kunnen."