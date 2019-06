Verkeershinder op de Afsluitdijk duurt tot 2023

Vanaf volgende week maandag zal het verkeer op de Afsluitdijk vier jaar lang last hebben van werkzaamheden. Gedurende die vier jaar is één van de rijstroken afgesloten. Vooral in de spits en als de brug open is kan er dan veel vertraging ontstaan. Ook aan het begin en aan het eind van de vakantieperiodes verwacht Rijkswaterstaat files.