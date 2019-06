Onderdeel van kunstinstallatie op Oerol gestolen

De Oerol-organisatie vraagt in een tweet of er ook mensen zijn die de onderdelen ergens gezien hebben. Er worden nog wel steeds gegevens die de sensor oppikt, doorgestuurd. "Het kan zijn dat het ergens in een fietstas ligt", zegt Marin de Boer van Oerol. Er is nog geen aangifte gedaan van diefstal, maar dat wordt nog gedaan.