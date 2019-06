Carel Kraayenhof: "Tangomuziek past perfect bij Oerol"

Tangofenomeen Carel Kraayenhof is helemaal in zijn element op Oerol. Hij heeft nog nooit op Oerol gespeeld en heeft het festival ook nog nooit bezocht. Maar de tangomuziek past perfect bij het Terschellinger festival, vindt hij. Ook dit vindt vaak in de buitenlucht plaats. Kraayenhof speelt een rol in Lost Tango van Orkater, Via Berlin en Ragazze Quartet in de duinen. Hij zit in een rolstoel en speelt op zijn vertrouwde bandoneon. Met dit muziekinstrument zorgde hij voor de tranen van koningin Máxima op de bruiloft met koning Willem-Alexander in 2002. Sinds deze tijd is Kraayenhof een tangofenomeen.