Actie met 'oud geld' levert Leeuwarder slager 7.000 gulden op

"Het was een gek weekend", zegt Jilt Zuidema van de slager. "Mensen konden in guldens betalen en kregen het wisselgeld in euro's terug. Het was een 'drukte van jewelste'. Er is zevenduizend gulden aan briefgeld ingeleverd. Dus de actie is aardig gelukt. We hebben er geen spijt van." De klanten kwamen overal vandaan, zelfs uit Zwolle. "Over 25 jaar kunnen we het nog wel een keer doen."

Maar de drukte was maandag nog niet voorbij. "Het was vandaag nog drukken, met de telefoon en gefilm. We hebben drie telefoonlijnen en die zijn steeds bezet. Ik zou van alles maken, maar we hebben nog niets gemaakt. Dat schiet er bij in."

Het geld moeten ze nog inleveren bij de bank. "Dat schijnt lastig te zijn, omdat we een bedrijf zijn. Maar mensen bellen en mailen ons ook dat ze het willen overnemen, het zijn verzamelaars. Dus we moeten nog even bekijken wat we doen."