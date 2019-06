Fuort út Ferwert: Conciërge Annie werkt er al 38 jaar

In 1981 begon Annie als schoonmaker bij het Dockinga College in Ferwerd, maar de laatste tien jaar is Annie ook actief als conciërge. 's Ochtends koffie en thee zetten voor de docenten, de hekken openen voor de leerlingen en de telefoon aannemen: het zijn allemaal taken van Annie. "Nog vier weken en dan houdt dit op. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik moet nog een jaar werken tot mijn pensioen, maar helaas lukt dat niet meer om mijn pensioenleeftijd hier te behalen."

Heel stil

Wat er precies gebeurt met Annie is nog niet duidelijk. "Ik heb een vaste aanstelling, dus ik ben benieuwd waar ik aan de slag mag. Als het moet dan ga ik naar Dokkum." Dat zal wel even wennen zijn. "Ik woon op een minuut afstand van school. Zo'n luxe heeft bijna niemand." Ook voor het dorp Ferwerd is de sluiting van de school een gemis, vindt Annie. "Ik denk dat het hier heel stil wordt."

Het grootste gemis

Zelf zal Annie vooral het contact met de kinderen missen. "Ik kan heel goed met de leerlingen opschieten. In de kantine staan banken voor vierdeklassers. In de pauze maak ik geregeld een praatje of bied ik ze koffie aan die is overgebleven. Dat zal ik het allermeest missen: het contact met de kinderen."