Talant in Joure maakt kans op 'Gouden Prokkel'

Uit al die activiteiten zijn 15 genomineerd voor een 'Gouden Prokkel' in verschillende categorieën. Voor Fryslân maakt Talant in Joure kans in de categorie innovatief.

De Gouden Prokkels zijn bedoeld als inspiratie voor anderen: om te laten zien hoe ze kunnen meedoen aan de Prokkelweek en zo een bijdrage kunnen leveren aan een meer inclusieve maatschappij.

De prijs wordt 28 juni uitgereikt.