Plan voor tweedehands brug Aldwâldmersyl valt in het water

"Jammer", vindt projectleider Boele Dijkstra van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het voordeel is wel dat uit het onderzoek is gebleken dat de fundering van de huidige brug bij Aldwâld nog van goede kwaliteit is. Dat hoeft dus niet vervangen te worden. "In plaats van re-use kiezen we voor een tree hoger op de circulaire ladder, namelijk re-design", volgens Dijkstra.

Friese primeur

Met het plan voor een tweedehands brug had Oudwoude de primeur op het gebied van circulair hergebruik van infrastructurele elementen. De gemeente zette een advertentie: 'Gemeente zoekt brug', waar veel reacties op kwamen. "Tot onze grote verbazing kregen we vijf bruggen aangeboden", zegt Dijkstra. Na een beoordeling werd gekozen voor het bewegende deel van de eerdere brug uit Ritsumazijl.

Tijdsgebrek

Maar na een grondig onderzoek blijkt nu dus dat de kwaliteit van het tweedehands brugdeel niet goed genoeg is om de brug opnieuw te gebruiken. Dat de gemeente nu niet kiest voor één van de andere vier aangeboden bruggen, heeft te maken met de tijd. "Zo'n haalbaarheidsonderzoek neemt de nodige maanden in beslag. Die tijd is er niet, omdat de brug in Oudwoude zo lang niet kan wachten. Daar moeten we nu echt aan de slag om de verkeersveiligheid te kunnen blijven garanderen", volgens Dijkstra.

Transitie op z'n Fries

Mede door dit project is het initiatief genomen om de zogenoemde 'Bruggenbank' uit de jaren '80 nieuw leven in te blazen. De Bruggenbank moet een soort van Marktplaats worden, waar circulaire bruggen worden aangeboden en gekocht kunnen worden. De kennis die nu is opgedaan in Oudwoude vormt daar de handleiding voor. "Zo willen we een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Dit is transitie op z'n Fries: gedurfd, tastbaar en met echte impact", zegt Dijkstra.