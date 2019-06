Man rijdt met 242 kilometer per uur over de Afsluitdijk

Een 48-jarige man uit Hollandse Kroon is zondagavond gepakt met 242 kilometer per uur op de teller toen hij over de Afsluitdijk reed. Een politiehelikopter was op dat moment bezig met een surveillancevlucht over de Afsluitdijk en zag de man met hoge snelheid uit Fryslân naar Noord-Holland rijden en waarschuwde collega's.